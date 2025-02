Future Stars in FC 25: Endrick, Šeško e altri talenti emergenti

(Adnkronos) – EA Sports FC 25 ha dato il via alla promozione Future Stars, celebrando i giovani talenti del calcio mondiale con speciali oggetti in-game che riflettono il loro potenziale futuro. Questa iniziativa, che durerà due settimane, mette in risalto i calciatori under 23 che si sono già distinti con prestazioni eccezionali e che sono considerati a un passo dal diventare stelle di fama mondiale. Nel primo team di Future Stars figurano nomi di spicco come Endrick del Real Madrid, Benjamin Šeško dell'RB Leipzig, Kessya Bussy del Paris FC e Lamine Yamal del Barcellona, insieme ad altri giovani promettenti. Questi giocatori sono stati scelti da EA SPORTS FC per le loro straordinarie prestazioni e per l'impatto che stanno già avendo nel mondo del calcio. La promozione Future Stars non si limita a celebrare i talenti emergenti di oggi. Infatti, ritornano anche le Icone Future Stars, carte speciali dedicate a leggende del calcio che hanno iniziato a costruire la propria eredità già in giovane età. Nel primo team di Icone Future Stars troviamo giocatori del calibro di Lotta Schelin, Bobby Charlton, Xabi Alonso e Henrik Larsson. I giocatori di FC 25 possono già iniziare ad aggiungere queste giovani stelle e le icone del passato alle proprie squadre. Nel corso delle prossime settimane, ulteriori oggetti Future Stars saranno rilasciati tramite Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi. Inoltre, torna anche la Future Stars Academy, che permetterà di far crescere giovani promesse fino a farle diventare vere e proprie Icone Future Stars, con un potenziamento dell'intesa a dimostrazione del loro percorso di crescita. Endrick, attaccante del Real Madrid e uno dei protagonisti della promozione Future Stars, ha espresso il suo entusiasmo per essere stato incluso in questa selezione di giovani talenti. "Come fan appassionato di FC, sono entusiasta di vedere come FC 25 prevederà il mio gioco futuro", ha dichiarato il giovane brasiliano. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)