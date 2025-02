Fabrizio Corona: “Achille Lauro? Parla di violenza sulle donne per ripulirsi l’immagine”

(Adnkronos) – Dopo il commento di Achille Lauro sulla presunta relazione con Chiara Ferragni, non è tardata ad arrivare la replica di Fabrizio Corona. Con una storia su Instagram, l'ex re dei paparazzi ha dichiarato: "Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine". L'attacco di Fabrizio Corona arriva pochi minuti dopo il commento di Achille Lauro che, nel corso della conferenza stampa pre Sanremo, si è espresso sul caso Fedez – Chiara Ferragni. "In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere", ha detto il cantante romano rispondendo alle domande dei giornalisti. Ma Corona non si ferma qui. E nel suo post, oltre a rispondere alle dichiarazioni di Achille Lauro, spara ad 'alzo zero' anche sull'attrice Sabrina Ferilli, 'rea' di aver postato degli applausi di approvazione sotto le parole del cantante. Ferilli viene apostrofata da Corona come "simbolo della nuova sinistra radical chic, snob, che cavalca la cultura woke per fare l'intellettuale di sto c**", per riportare solo i termini meno offensivi. Corona non mostra di voler arretrare di un passo sulla pubblicazione dell'episodio del suo 'Falsissimo', incentrato su Chiara Ferragni. "A Sabrì, diffidami pure – la sfida Corona- Come Chiara, come Ignazio, hai solo un modo per fermarmi… sparami". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)