Enada 2025, svelati tutti i vincitori dei Lorenzo Cagnoni Awards

(Adnkronos) – Si sono aperte ufficialmente le porte della 37esima edizione di Enada Primavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da SAPAR (Associazione nazionale gestori gioco di Stato). Fino a mercoledì 19 febbraio il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni della Fiera di Rimini: in contemporanea, come di consueto, si svolgerà la 7aedizione di RAS – Rimini Amusement Show. In questa edizione è tornato con grande apprezzamento ed adesioni l’INNOVATION DISTRICT, volto a valorizzare l'innovazione e le giovani realtà imprenditoriali. Il progetto ha come obiettivo la creazione di nuove opportunità di business per gli operatori presenti in fiera e la valorizzazione delle giovani start-up che offrono tecnologie, servizi e soluzioni per l’industria del gaming e dell’amusement, settori in costante e rapida evoluzione. L’iniziativa è organizzata da Italian Exhibition Group, in collaborazione con ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Nell’ambito del progetto Innovation District è stato assegnato oggi, dopo l’opening, il Premio Lorenzo Cagnoni all'Innovazione alla migliore start-up e ai migliori prodotti presentati dalle aziende espositrici.

Tra le startup vincitrici REVOLT (ritirato il premio da Lucio Ciabattoni CEO) per la sua capacità di aver saputo interpretare con lungimiranza il mondo dei dati attraverso l’elaborazione di una soluzione altamente innovativa per la raccolta, elaborazione, analisi ed interpretazione degli stessi, evoluti in valore attivo fornendo pratiche specifiche a problematiche aziendali complesse con clienti attivi quali Sky, Bper, Loccioni, Repower, Snam e Astea. E BLASTER FOUNDRY (ritirato il premio da Francesco Fichera CEO per aver saputo in chiave innovativa e originale generare valore per i brand attraverso la creazione di videogiochi in grado di catture l'attenzione del consumatore finale. La pubblicità dura quanto un sospiro, loro la trasformano in minuti di divertimento con un videogioco. Tra le aziende espositrici a vincere sono state SEMNOX SOLUTIONS LIMITED con il progetto Radian Smart Wristband nella categoria Best Innovative Product (ritirato da Vinayaka Kamath Business Head – UK and Europe per l’ingegnosa e innovativa soluzione, avvalorata anche da brevetto negli Usa, nella possibilità di automatizzare il check-in/out digitale in luoghi al coperto con un gameplay temporizzato eliminando anche l’uso della carta e rendendolo così un'alternativa ecologica e sostenibile. E ASSIMOX Money Mox per la categoria Miglior Prodotto Innovativo (ritirato da Marco Lombardo titolare) per aver saputo sviluppare il primo programma assicurativo completo, studiato per il settore Gaming e assicurare così tutti i rischi tipici di ogni tipo di attività legata al settore Gaming, Gambling & Betting. Ad intervenire per la consegna dei premi: Corrado Peraboni AD Italian Exhibition Group, Marco Carniello Chief Business Officer Italian Exhibition Group e Gabriele Ferrieri Presidende ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. A condurre la cerimonia Ylenia Totino direttrice Lifestyle ANGI. “Siamo molto lieti del successo dell’innovation District e dell’area startup in questa nuova edizione di Enada Primavera dove come ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, abbiamo saputo dare il nostro prezioso contributo nel dare voce e spazio ad alcune delle maggiori eccellenze delle imprese innovative nel settore gaming, suggellato dalla cerimonia di consegna dei Lorenzo Cagnoni Awards dove, coordinando con piacere le categorie, la giuria e la promozione di tale premio, abbiamo evidenziato il valore meritocratico degli investimenti e dei progetti di maggiore valore sia tra le startup dell’area innovazione che delle aziende espositrici. Un particolare ringraziamento a Italian Exhibition Group per la rinnovata fiducia e alla città di Rimini per la perfetta organizzazione e ospitalità”. Così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI (già ForbesU30) —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)