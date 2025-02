DS: 70 anni di un’icona automobilistica

(Adnkronos) – Era il 6 ottobre 1955 quando, al Salone dell’Auto di Parigi, venne presentata al mondo un’auto destinata a diventare una leggenda: la DS. Progettata dal visionario Flaminio Bertoni, designer, scultore e pittore, questa vettura ha rivoluzionato il concetto stesso di automobile, unendo estetica e innovazione tecnologica. Dietro alla sua creazione della DS ci sono due uomini geniali: André Lefèbvre, ingegnere aeronautico, promotore della trazione anteriore e fautore di leggerezza, bilanciamento dei pesi e aerodinamica, e Paul Magès, autodidatta straordinario, inventore delle rivoluzionarie sospensioni idropneumatiche, dello sterzo assistito idraulicamente, della frizione automatica e del sistema frenante innovativo. A distanza di 70 anni, l’eredità della DS continua a ispirare il mondo dell’automobile. Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, ha dichiarato: "Il nostro marchio DS Automobiles si fonda su un'eredità eccezionale, quella della DS 19 nata 70 anni fa. In un mondo automobilistico in rapida evoluzione, continuiamo a portare avanti i valori di innovazione, eccellenza e avanguardia che costituiscono il DNA di questa vettura leggendaria. La DS è diventata un must per i collezionisti di auto, e senza dubbio apprezzeranno la nostra collaborazione con la Zecca francese, i cui oltre 1.100 anni di storia ne fanno l'istituzione più antica di Francia. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione in onore della nostra storia comune e della pubblicazione di questa moneta speciale".



Per celebrare il 70° anniversario della sua antenata, DS Automobiles ha collaborato con la Zecca francese per la realizzazione di una moneta commemorativa, un tributo all’eredità di un’auto che ha segnato la storia del design e dell’ingegneria.

Marc Schwartz, CEO della Zecca Francese, ha sottolineato il valore di questa iniziativa: "Il mondo dell’auto e la Zecca francese condividono un gusto distinto per la bellezza e l'innovazione tecnica. Ci è sembrato naturale celebrare il 70° anniversario di un veicolo leggendario: la DS, un’occasione unica per mettere in risalto la competenza delle nostre organizzazioni. Gli appassionati apprezzeranno tutti i riferimenti rappresentati sulle monete di questo evento celebrativo". Settant’anni dopo il suo debutto, la DS continua a essere un simbolo di avanguardia, eleganza e innovazione, conquistando ancora oggi il cuore degli appassionati e dei collezionisti di tutto il mondo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)