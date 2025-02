Caltanissetta, forti emozioni e grande partecipazione al Berk per il concerto dell’associazione “The Bridge Jazz Club”: ospite Filippo Schifano

Un altro Sold out ieri al Berk per l’Associazione “The Bridge Jazz Club” di Caltanissetta. Ospite Filippo Schifano, band leader e trombettista classe ’98, in quartetto con Giovanni Villafranca al contrabbasso, Giovanni Conte al pianoforte e il giovanissimo e talentuoso Simone Rumolo di soli 16 anni, di cui sentiremo sicuramente parlare. Schifano, già componente della Tatum Art Orchestra, con all’attivo numerose masterclass e workshop con artisti internazionali e le vittorie al Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” e “Premio Musicale Paolo Randazzo” edizione 2019, ha incantato il pubblico con assoli appassionati, densi di groove e raffinatezza melodica, spaziando dallo swing alla rumba con agilità tecnica di prim’ordine. “Il nostro scopo – dichiara il presidente di “The Bridge Jazz Club” Giuseppe Miraglia – è offrire al nostro pubblico performance di livello e generare opportunità per l’espressione artistica del jazz e dei suoi musicisti. Ospitare due giovani talenti come Filippo Schifano e Simone Rumolo ci riempie di orgoglio e testimonia come la maturità artistica e la declinazione del linguaggio jazzistico siano funzione del talento”. In programmazione i prossimi appuntamenti che vedranno protagonisti l’emozionante voce di Simona Trentacoste in quartetto il 16 marzo e il formidabile trio Gurrisi (hammond) Gori (clarino e sax) Petralia (batteria) il 30 marzo.”