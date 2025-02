Caltanissetta. Educazione alla legalità, gli studenti dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci” incontrano il Tenente Lanna

Ieri , 13 febbraio 2025, l’Aula Magna dell’ITET Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Santa Iacuzzo, ha ospitato un incontro molto importante sul tema della violenza di genere, tenuto dal Tenente Lanna, rappresentante dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, rivolto alle classi terze, ha avuto come obiettivo sensibilizzare i giovani studenti su un tema estremamente attuale e delicato, cercando di trasmettere consapevolezza, prevenzione e supporto.

Il Tenente Lanna, con un linguaggio chiaro e diretto, ha parlato delle diverse forme di violenza che possono colpire soprattutto le donne – e non solo- cercando di sfatare miti e pregiudizi che spesso accompagnano queste problematiche. Durante il suo intervento, il Tenente Lanna ha illustrato i segnali di allarme che è fondamentale riconoscere e ha spiegato i diritti e le risorse a disposizione di chiunque si trovi in una situazione di violenza.

Un aspetto centrale dell’incontro è stato anche l’importanza di educare fin da giovani al rispetto reciproco, alla parità di genere e alla responsabilità personale, temi che sono stati trattati con grande attenzione e con l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sulle loro future scelte e comportamenti.

Il Tenente Lanna ha poi sottolineato l’importanza di non sottovalutare mai episodi di violenza, né fisica né psicologica, e di rivolgersi alle autorità o alle strutture di supporto quando necessario. L’incontro ha avuto un carattere molto interattivo, con gli studenti che hanno posto domande e partecipato attivamente al dibattito.

Il Tenente Lanna ha ringraziato gli studenti per la loro partecipazione attiva, sottolineando l’importanza di continuare a sensibilizzare le nuove generazioni.

Questa iniziativa, organizzata dalla referente alla legalità prof.ssa Antonella Scarantino, nell’ambito della progettualità del PTOF, rientra nel programma di educazione alla legalità dell’istituto che mira a sviluppare una cultura del rispetto reciproco, dell’integrità morale e della responsabilità personale tra gli studenti