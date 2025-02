Caltanissetta. Dal romanzo di Pirandello in scena “Il fu Mattia Pascal” con Giorgio Marchesi, appuntamento organizzato da Alessandra Falci il 19 febbraio al teatro Rosso di San Secondo

Dal celebre romanzo di Luigi Pirandello andrà in scena mercoledì, 19 febbraio, alle 21:00, al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, lo spettacolo “Il fu Mattia Pascal”, fortemente voluto da Alessandra Falci.

Interpretato dall’attore Giorgio Marchesi, il pubblico assisterà all’arco di trasformazione di Mattia Pascal, protagonista emblematico attraverso il quale vengono mostrate le complessità dell’esistenza umana.

“Posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e di ogni mio tormento” dice Pascal, e le sue vicende vengono raccontate con un linguaggio semplice e accessibile anche alle nuove generazioni, e da un punto di vista originale e dinamico. Infatti, l’ambientazione del testo viene trasferita lungo il ʼ900, per favorire la contemporaneità dei temi trattati, come, in particolare, il rapporto con la propria identità che, oggi, può essere tradotto con i vari profili con cui si comunica sui social. Non solo, anche il tema della rinascita trova aderenza ai giorni nostri, sulla scia di quanto si è vissuto negli ultimi due anni a causa della Pandemia.

“Mi trasformerò con paziente studio sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto due volte, ma di essere stato due uomini diversi” recita Pascal, che sembra domandare alla vita, sì, un’altra possibilità, ma anche di ricominciare, di rimediare agli errori del passato. La volontà del protagonista è abitare una persona diversa, sconosciuta. Ed ecco che diventa Adriano Meis, il suo nuovo se stesso, pronto a riscrivere altre pagine della storia della sua vita.

Una sola persona, due personaggi differenti: Mattia Pascal e Adriano Meis trascineranno il pubblico in un gioco di umorismo dove la voglia di libertà individuale ̶ e le sue illusioni annesse ̶ si scontra con la realtà inevitabile dei fatti. Una produzione firmata Teatro Ghione con la regia di Giorgio Marchesi e di Simonetta Solder.

Lo spettacolo sarà intriso di un’atmosfera non realistica, evidenziata dalla drammaturgia musicale eseguita dal vivo da Raffaele Toninelli. “Il fu Mattia Pascal”, un appuntamento imperdibile per vivere il teatro nella sua forma più autentica e appassionante.

Per info e prenotazioni: 328 5880889 – 0934 547001 – 377 6735818 – 320 8957675