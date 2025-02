Caltanissetta. Arte e teatro si incontrano allo Spazio Pitta con “Sorsi D’Arte” e “Pic Nic in Scena”

Ieri sera, presso lo Spazio Pitta, si è svolta una doppia serata creativa all’insegna dell’arte e del teatro, presso la casa museo del quartiere Angeli di Caltanissetta. Casa Pitta, uno spazio ideato dall’artista Lorenzo Maria Ciulla, è un progetto che da tre anni promuove una “guerra pacifica” attraverso l’arte e la cultura. In occasione di questi eventi, in collaborazione con la pittrice Valentina Mistretta e l’attrice Ilaria Giammusso, sono stati presentati due momenti straordinari che hanno riscosso un grande successo: “Sorsi D’arte” e “Pic Nic in Scena”, appuntamenti che hanno unito pittura e teatro, offrendo momenti di condivisione e creatività.











I partecipanti hanno potuto esprimere la loro parte più intima e creativa, accompagnati da un calice di vino e buon cibo, in un’atmosfera di convivialità e ispirazione. Lo Spazio Pitta, con il suo impegno nel promuovere eventi particolari e non standardizzati, si prepara ad affrontare l’estate con numerose novità, offrendo alla città di Caltanissetta nuove occasioni di socialità, dialogo e sperimentazione creativa. Il progetto di Ciulla continua a crescere con l’obiettivo di avvicinare le persone all’arte e alla cultura in modo originale e coinvolgente, creando spazi di incontro e riflessione in cui la creatività è al centro di ogni esperienza.