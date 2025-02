Bianca Balti, il lungo post nella Giornata mondiale contro il cancro

(Adnkronos) – Dalla scoperta del cancro ovarico all'ultima infusione di chemio, quella del 27 gennaio. Con una carrellata di foto e un toccante messaggio sui social, Bianca Balti ripercorre la sua battaglia nella Giornata mondiale contro il cancro. Fino a poco tempo fa, il 4 febbraio "è sempre stato un giorno qualunque", rivela. Nonostante la familiarità, a causa della perdita di una zia per un cancro al seno metastatico a soli 39 anni e la diagnosi di mieloma della madre, e pur sapendo dal 2021 di essere portatrice del gene Brca1, che l'ha spinta a sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva nel dicembre 2022, "il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo", scrive la modella. Poi l'8 settembre 2024 la diagnosi: "Giorno in cui il cancro ovarico è entrato nella mia vita e che ho sentito come una condanna a morte". Il 14 ottobre la prima infusione di chemioterapia e l'ultima lo scorso 27 gennaio: "In questi mesi, con mia grande sorpresa, mi sono sentita viva come sempre. Non davo più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il massimo storico. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione", scrive Balti. Il percorso di chemioterapia è stato documentato da Balti con alcune immagini significative: la prima infusione, la figlia Matilde che le rasa i capelli, il Natale in famiglia dopo sette anni, gli incendi a Los Angeles, Carlo Conti che annuncia la sua partecipazione a Sanremo come co-conduttrice della seconda serata e, infine, l'ultima chemio. "È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei altrimenti. Si dice 'ciò che non uccide ti fortifica', ma per me ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita'", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)