Bianca Balti a Sanremo, le associazioni di volontariato in oncologia: “Forza, bellezza e dignità del lavoro”

(Adnkronos) – "In una dichiarazione potente e sentita, Bianca Balti ci ricorda che la vita, anche di fronte alle difficoltà, merita di essere celebrata. Scegliendo di partecipare a Sanremo come top model, e non come paziente oncologica, dimostra resilienza e positività. La sua decisione di concentrarsi sulla gioia, invece che sul dolore, è una testimonianza della sua forza e un faro di speranza per molti". L'apprezzamento per lo spirito con cui Bianca Balti ha affrontato il palco di Sanremo arriva da Elisabetta Iannelli, segretario generale della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo). "La presenza di Bianca a Sanremo è un vero e proprio inno alla vita – commenta all'Adnkronos Salute – Questo riflette il motto di Favo per la giornata del malato oncologico: 'Vinciamo insieme la vita'. Come lei stessa ha dichiarato, con forza e dignità, non vuole essere considerata solo come una malata di cancro, ma come una persona a tutto tondo. Bianca, come tutti coloro che hanno affrontato il cancro, è una persona per tutta la vita, mentre il tumore è un incidente di percorso, un accidente transitorio". "La nostra unicità – conclude Iannelli – ci fa vivere il tempo dopo la diagnosi in modo unico e personalissimo, ma siamo accomunate da uno smisurato amore per la vita. Balti ha portato sul palco dell'Ariston la bellezza e la forza della vita oltre la malattia. Ha trasmesso emozioni positive e ha affermato anche nei fatti e con grande dignità il valore del lavoro per chi si ammala di tumore. La sua presenza a Sanremo rappresenta un momento di grande significato, in cui la bellezza e la forza delle donne che affrontano la malattia vengono valorizzate". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)