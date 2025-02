B&B, Roma fa guerra alle keybox ma arrivano minacce di morte: “E’ ora di spolverare la Beretta”

(Adnkronos) – "Credo sia arrivato il momento di tirare fuori la Beretta". Questa la minaccia ricevuta da Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Sport, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, per la sua battaglia contro le keybox. La scorsa settimana, l'assessore insieme alla presidente del municipio capitolino Lorenza Bonaccorsi e a una squadra della Polizia di Roma Capitale hanno infatti intensificato le attività, rimuovendo le scatoline portachiavi all'interno del centro storico. L’obiettivo dell'amministrazione capitolina è quello di rimuovere tutte le keybox in un mese, sia sul suolo pubblico sia sugli edifici privati di beni tutelati, in quanto vietato dal regolamento della polizia locale. In tre giorni, oltre 100 lucchetti sono stati staccati. Un'azione contro l'illegalità che ha suscitato la rabbia dei proprietari dei B&B tanto da spingere un utente a minacciare Onorato: "Ma chi vi dà il diritto di toglierle vicino ai privati? L’ho sempre avuta al muro di casa mia per i miei figli quando tornano da scuola. Credo che è arrivato il momento di spolverare la Beretta". Alcuni proprietari, invece, capendo di essere fuori legge, si sono autodenunciati con i vigili, pagando la sanzione di 400 euro per riprendere il contenuto del lucchetto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)