Acer al BETT Show 2025: Innovazione e resistenza per l’istruzione

(Adnkronos) – Acer ha recentemente presentato una serie di nuovi dispositivi per l'istruzione al BETT Show 2025 di Londra, punto nevralgico per le novità EdTech in Europa, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di apprendimento per studenti e insegnanti. I nuovi prodotti includono laptop, tablet e monitor, tutti progettati per essere resistenti, affidabili e convenienti. Tra i nuovi dispositivi presentati, i laptop TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 e TravelMate B3 12 Spin si distinguono per il design robusto e versatile, le prestazioni affidabili e il basso consumo energetico. Questi laptop sono dotati di connettività Wi-Fi 7 di ultima generazione, che garantisce una connessione Internet veloce e stabile per la collaborazione online e le lezioni interattive. Inoltre, il software Acer User Sensing monitora l'utilizzo del dispositivo, inviando promemoria per incoraggiare pause frequenti e una postura corretta, promuovendo il benessere degli utenti e una maggiore produttività. I laptop TravelMate sono anche dotati di Acer PurifiedVoice, una tecnologia di miglioramento audio basata sull'intelligenza artificiale che elimina i rumori di fondo per garantire videochiamate chiare. Sono conformi agli standard militari MIL-STD 810H, il che significa che sono stati testati per resistere a urti, cadute e altri pericoli ambientali. I laptop sono inoltre dotati di paraurti ammortizzanti, rinforzi strutturali e tasti robusti per proteggerli dall'usura quotidiana. Le tastiere sono resistenti agli schizzi e utilizzano l'innovativo sistema di drenaggio Acer, che convoglia l'acqua fuori dalla scocca e garantisce la protezione dei componenti vitali. Oltre ai laptop TravelMate, Acer ha presentato anche il proiettore LED Acer PD1520Us, un dispositivo compatto ed elegante ideale per l'utilizzo in ambienti professionali e scolastici. Grazie alla tecnologia ultra-short throw, il PD1520Us consente di proiettare immagini da 100 pollici a una distanza minima dalla parete, e immagini da 23 pollici direttamente su una superficie piana. Con una durata di vita di 30.000 ore, luminosità costante e immagini vibranti, il PD1520Us offre un'esperienza multimediale completa. Dotato di potenti altoparlanti integrati, risoluzione Full HD 1080p e supporto 4K, questo proiettore LED è ideale per presentazioni, riunioni e intrattenimento. Un'altra novità presentata da Acer è la serie PD3, monitor portatili pieghevoli a doppio schermo progettati per aumentare la produttività, l'efficienza e l'esperienza di intrattenimento. Con un peso di 1,55 kg e uno spessore di soli 2,4 cm, il modello PD163Q da 16 pollici si distingue per il design elegante, sottile e leggero. Ultraportatile e versatile, la serie PD3 offre la libertà di creare un setup a doppio schermo, aumentando la produttività e l'intrattenimento. Dotata di porte HDMI e USB-C, si collega senza problemi a qualsiasi dispositivo, da smartphone a tablet a PC. Il design a doppio schermo della serie PD3 rende il multitasking efficiente e fluido. Gli utenti possono lavorare su più progetti contemporaneamente, consultare dati e presentazioni in modo semplice o giocare leggendo le istruzioni del gioco. Il design ergonomico e il supporto integrato consentono di regolare gli schermi secondo le proprie preferenze. Infine, Acer ha ampliato la linea di Chromebook presentando il nuovo Chromebook Tab 311, un tablet pensato per offrire agli studenti un'esperienza di calcolo semplice, sicura e conveniente. È il dispositivo perfetto per prendere appunti, guardare video e collaborare con i compagni grazie a una batteria a lunga durata, prestazioni affidabili e un design resistente. Alimentato da un processore MediaTek Kompanio 520, Acer Chromebook Tab 311 garantisce prestazioni fluide ed efficienti. Il display IPS da 10,95 pollici presenta una risoluzione WUXGA (1920×1200) e un pannello touch in-cell, offrendo immagini vibranti con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. I due altoparlanti migliorano l'esperienza multimediale, rendendolo un'opzione flessibile sia per lo studio che per l'intrattenimento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)