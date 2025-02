Acea lancia ‘Illumina Roma’ nuova app per segnalazioni su funzionamento punti luce

(Adnkronos) – Acea lancia la nuova App Illumina Roma per segnalare in tempo reale e con estrema facilità i punti luce sul territorio per i quali sono necessari interventi di manutenzione. L’App consente di ottimizzare la gestione delle segnalazioni, contribuendo a migliorare la percezione del benessere urbano, particolarmente rilevante in un periodo di grande afflusso di turisti e pellegrini per il Giubileo in corso. Cittadini e turisti potranno utilizzare l’app facilmente grazie a una registrazione light o a una social login e, grazie all’integrazione con Google Maps e alla geolocalizzazione dei punti luce e dell’utente, sarà facile identificare con precisione l’esatto punto su cui intervenire per poi segnalarlo, inserendo anche eventuali note e foto. Importante novità è la “Gestione segnalazioni”: il cittadino sarà informato infatti sullo stato della lavorazione, dall’apertura alla sua conclusione, tramite il canale di notifica prescelto (whatsapp o email). Contestualmente al rilascio dell’app, è stato pubblicato sul sito di Areti (www.areti.it), la società che si occupa della gestione dell’illuminazione pubblica in città, anche un nuovo strumento digitale per le segnalazioni, oltre al numero verde 800.00.66.77, attivo H24 7 giorni su 7. Illumina Roma permetterà quindi di migliorare il servizio attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini, rendendoli parte integrante di un processo di miglioramento che punta a rendere la Capitale una città ancora più sicura e accogliente. Illumina Roma si aggiunge all’altra app ideata sempre dall’azienda che mappa i punti idrici e consente di conoscere il punto più vicino per dissetarsi e il percorso per raggiungerlo. L’App si chiama Acquea e ha mappato capillarmente oltre 150.000 punti idrici (fontane, fontanelle, nasoni e case dell’acqua) distribuiti sul territorio nazionale ed europeo, principalmente a Roma e nel centro Italia. L’app, con un design accessibile e disponibile in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo), descrive inoltre le proprietà dell’acqua distribuita in ogni singolo punto idrico. Le due App si aggiungono poi al nuovo canale WhatsApp pensato per fornire informazioni tempestive e dettagliate ai cittadini di Roma sui lavori in corso sulle infrastrutture idriche ed elettriche. Il canale punta a migliorare la comunicazione e la trasparenza, consentendo ai residenti di essere aggiornati su attività di manutenzione e interventi programmati e di essere informati, in caso di sospensione idrica o elettrica, sui tempi di ripristino del servizio e sul posizionamento delle autobotti. Acea ha lanciato questi nuovi servizi digitali al cittadino, che si aggiungono ai tradizionali già esistenti, per attivare una comunicazione più diretta ed efficace, in linea con la consapevolezza di gestire, con il massimo dell’impegno, servizi pubblici essenziali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)