Trump, ordine per desecretare file omicidi Kennedy e Martin Luther King

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la declassificazione dei file relativi agli omicidi del presidente John F. Kennedy, di suo fratello Bobby Kennedy, e del leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, Martin Luther King Jr. “Questa è una cosa grossa. La gente lo sta aspettando da decenni. Tutto sarà rivelato”, ha detto Trump ai giornalisti mentre firmava l’ordine nello Studio Ovale della Casa Bianca. John Fitzgerald Kennedy è stato ucciso a Dallas, in Texas, il 22 novembre 1963. Suo fratello Bobby è stato ucciso a Los Angeles il 6 giugno 1968. Martin Luther King, invece, è stato ucciso il 4 aprile 1968 a Memphis, in Tennessee. Trump ha firmato anche un provvedimento di grazia per 23 manifestanti anti-aborto che, ha riferito la Casa Bianca, erano stati perseguiti giuridicamente sotto l’amministrazione del suo predecessore Joe Biden. “Non avrebbero dovuto essere perseguiti. Molti di loro sono anziani”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. “È un grande onore firmare questo documento”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)