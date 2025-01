Serie C. Nissa Rugby conquista il 4° posto e centra l’obiettivo play-off

Obiettivo centrato per la Nissa Rugby che conquista il quarto posto in classifica nel campionato di serie C, l’ultimo utile per accedere alla seconda fase del torneo: in quattro si contenderanno l’unico posto per gli spareggi nazionali per la serie B con le vincenti di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Ai fini della graduatoria è ininfluente l’ultima gara, recupero di campionato, in programma al “M. Tomaselli”, domenica 19 gennaio, contro il Palermo. La formazione nissena dello storico presidente Giuseppe Lo Celso ha matematicamente blindato la posizione. La gara acquisisce maggior valenza proprio per gli ospiti che devono giocare due recuperi: infatti a contendersi il primato del torneo sono il Palermo ed il Syrako.

Il direttore generale Andrea Lo Celso sottolinea: “L’impegno, l’abnegazione ed il lavoro costante sono stati gli elementi che ci hanno consentito di centrare il primo obiettivo stagionale. Siamo concentrati sul nostro prossimo impegno perché vogliamo comunque dare il massimo, anche perché ai play-off potremmo incontrare il Palermo. Lavoriamo per ben figurare nella seconda fase della stagione e potremmo anche aggiungere qualche tassello al nostro mosaico. Un mosaico in cui spiccano i nisseni ed i giovani del nostro settore giovanile.

Un mosaico di cui fanno proficuamente parte i ragazzi stranieri del nostro progetto di inclusione. La nostra società brilla in Sicilia, e non solo, per i progetti sociali che ci sono valsi riconoscimenti e fondi anche nazionali ma, non dimentichiamo la parte sportiva. Invitiamo i nostri tifosi, domenica 19 gennaio, a gremire le tribune del Tomaselli per l’ultima gara del torneo e poi a prepararsi all’emozione del rush finale dei play-off”.