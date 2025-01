Rassegna Stampa. Caltanissetta, l’Ufficio tributi darà chiarimenti su web e telefono

La rivoluzione degli appuntamenti. Una nuova procedura promossa da Adornetto anche per altri servizi comunali: l’utente è assistito su prenotazione dagli impiegati.

Per migliorare il servizio all’Ufficio Tributi di Caltanissetta si stanno mettendo in atto alcuni provvedimenti, promossi dall’assessore comunale Calogero Adornetto con i funzionari comunali, per facilitare i contribuenti nisseni e ridurre le lunghe attese del passato. Adornetto spiega «è stato chiesto al Centro di elaborazioni dati del Comune di attivare un sistema di prenotazione online degli appuntamenti per agevolare contribuenti e funzionari municipali. Questo sistema è stato esteso ad altri servizi, per cui adesso i nisseni potranno prenotare appuntamenti agli Uffici tributi, mobilità, Albo pretorio, Depenalizzazione, Sinistri, Statistica, Censimento e Urbanistica. Basterà collegarsi all’indirizzo www.comune.caltanissetta.it e cliccare sulla sezione “Prenota un appuntamento”, scegliendo l’ufficio». «Nella procedura da seguire per l’Ufficio tributi di via Alcide De Gasperi sottolinea l’assessore – occorre specificare anche il motivo per cui si chiede l’appuntamento (Imu, Tasi o altro), e inserire nel programma alcuni dettagli riguardanti tre tipologie di appuntamenti, che potrà così avere luogo in presenza, in chiamata telefonica o in videochiamata. Una volta messa in atto una di queste tre indicazioni il sistema operativo permetterà di scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento richiesto, che dovrà avvenire

di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12; l’utente dopo la prenotazione riceverà la conferma via mail; nel caso in cui le persone sceglieranno la tipologia di appuntamento in video call successivamente riceveranno anche un link a cui collegarsi nel giorno prescelto».

«L’Ufficio tributi nella fase iniziale conta di gestire almeno 40 prenotazioni

giornaliere – dice ancora Adornetto – che dovrebbero diventare circa

mille al mese, tenendo anche conto che entro febbraio altri tre nuovi dipendenti ultimeranno la fase di affiancamento.

Abbiamo pensato anche ai cittadini che hanno internet e alle persone anziane, che avranno le delucidazioni telefonando allo 0934/74822

o al cellulare 335/1983072 per richiedere la prenotazione telefonica dell’appuntamento richiesto in presenza.

Il sistema di prenotazione degli appuntamenti online è stato istituito al fine di eliminare le lunghe code all’Ufficio tributi di via De Gasperi, che in passato in alcuni casi avvenivano sin dalle ore 4 di notte. Da questo gennaio il servizio sarà utilizzato come metodo di prenotazione degli appuntamenti».

«Attualmente i contribuenti nisseni sono circa 36 mila, mentre le utenze gestite, distinte in domestiche e non, sono circa 70 mila – ha specificato l’assessore – in via De Gasperi 6, sarà collocato un totem taglia code collegato ad un monitor che comunicherà agli utenti in attesa il numero della stanza dove verranno accolti. A questo scopo sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria, per utilizzare cinque stanze che ospiteranno il personale impiegato al front-office. Inoltre va ricordato che i destinatari di provvedimenti di recupero coattivo non hanno l’obbligo di prenotare l’appuntamento online, ma possono recarsi negli uffici nei giorni di ricevimento di pubblico, e cioè di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12».