New Glenn di Blue Origin completa con successo il test Hotfire

(Adnkronos) – Blue Origin ha annunciato, in una nota ufficiale, il completamento con successo di un test hotfire integrato per il suo razzo New Glenn. Il test, della durata complessiva di 24 secondi, ha visto l'accensione simultanea dei sette motori del primo stadio. Il lancio inaugurale (NG-1) trasporterà un Blue Ring Pathfinder come carico utile principale e avverrà dal Launch Complex 36 di Cape Canaveral, in Florida. La campagna di test, durata diversi giorni, ha incluso numerose prove funzionali e di rifornimento a vuoto, culminando con l'hotfire. Il veicolo di lancio integrato comprendeva il primo e il secondo stadio del veicolo di volo NG-1 e un articolo di prova del carico utile composto da carenature dimostrative di test di produzione, un'unità di volo adattatore fisso ad alta capacità e un simulatore di massa del carico utile di 45.000 libbre. Uno degli obiettivi principali della campagna era dimostrare le operazioni del giorno del lancio nella configurazione di test NG-1. Il team ha inoltre condotto diversi test per validare i sistemi del veicolo e di terra nella configurazione completamente integrata sulla piattaforma di lancio. Questi dati saranno utilizzati per finalizzare le tempistiche del giorno del lancio, confermare le prestazioni previste e correlare i modelli con i dati di test reali.

Jarrett Jones, SVP di New Glenn, ha dichiarato: "Questo è un traguardo monumentale e un'anteprima di ciò che sta per accadere con il primo lancio di New Glenn. Il successo di oggi dimostra che il nostro rigoroso approccio ai test, combinato con i nostri incredibili strumenti e l'ingegneria di progettazione, sta funzionando come previsto".

Il test di rifornimento ha incluso una simulazione completa della sequenza di conteggio alla rovescia finale, testando il passaggio di autorità al e dal computer di volo e raccogliendo dati di convalida dei fluidi. I serbatoi del primo stadio (GS1) sono stati riempiti e pressurizzati con gas naturale liquefatto (GNL) e ossigeno liquido (LOX), mentre il secondo stadio (GS2) con idrogeno liquido e ossigeno liquido, entrambi ai punti di riferimento rappresentativi di NG-1.

La prova generale formale di NG-1 ha dimostrato le procedure di lancio finali che hanno portato all'accensione dei motori. Tutti e sette i motori hanno funzionato nominalmente, accendendosi per 24 secondi, inclusi 13 secondi alla massima spinta. Il test ha anche dimostrato il sistema di pressurizzazione autogena di New Glenn, che autogenera gas per pressurizzare i serbatoi di propellente del GS1.



Blue Origin ha diversi veicoli New Glenn in produzione e un ampio portafoglio clienti, tra cui NASA, Project Kuiper di Amazon, AST SpaceMobile, diversi fornitori di telecomunicazioni e una combinazione di clienti governativi statunitensi. Blue Origin sta certificando New Glenn con la U.S. Space Force per il programma National Security Space Launch (NSSL) al fine di soddisfare i nuovi obiettivi di sicurezza nazionale.





New Glenn è alto più di 98 metri e presenta una carenatura del carico utile di sette metri, che consente il doppio del volume dei sistemi di lancio commerciali standard di classe cinque metri. Il suo primo stadio riutilizzabile punta a un minimo di 25 missioni e atterrerà su Jacklyn, una piattaforma marittima situata a diverse centinaia di miglia di distanza. La riutilizzabilità è parte integrante della riduzione radicale del costo per lancio. Il veicolo è alimentato da sette motori BE-4 di Blue Origin, il motore a combustione a stadi ricco di ossigeno alimentato a gas naturale liquefatto (GNL) più potente mai volato. Il GNL è un combustibile a combustione più pulita e con prestazioni superiori rispetto ai combustibili a base di cherosene, e i sette BE-4 generano oltre 3,8 milioni di libbre di spinta. Il secondo stadio del veicolo è alimentato da due BE-3U, motori a ossigeno liquido (LOX)/idrogeno liquido (LH2) progettati per produrre insieme oltre 320.000 libbre di spinta nel vuoto. Oltre al BE-4 e al BE-3U, Blue Origin produce motori BE-7 per i suoi lander lunari Blue Moon e il motore BE-3PM di New Shepard. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)