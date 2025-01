Kyrgios, dopo le polemiche con Sinner la convocazione dell’Australia per la Davis

(Adnkronos) – Sei anni dopo, Nick Kyrgios tornerà a vestire la maglia dell’Australia in Coppa Davis. Il tennista australiano, che ormai fa discutere più per le polemiche con Jannik Sinner per il caso doping, è stato convocato a sorpresa per il turno preliminare che si giocherà dal 31 gennaio al 2 febbraio. Già, perché dopo il trionfo dell’Italia a Malaga, la Coppa Davis tornerà al termine degli Australian Open (in programma dal 12 al 26 gennaio). Alcaraz non sarà presente con la Spagna, mentre Djokovic ci sarà con la Serbia. E l’Australia, semifinalista nell’ultima edizione, ha invece convocato Nick Kyrgios – fuori dal giro delle convocazioni da sei anni – per la prima sfida contro la Svezia. L'Italia, padrona di casa delle prossime Finals, non prenderà invece parte al turno preliminare. Quali saranno i convocati dell’Australia per la Coppa Davis? Il capitano Lleyton Hewitt punterà su De Minaur, Kokkinakis, Thompson e proprio Kyrgios. Fin qui, Nick ha deluso a Brisbane (eliminato in singolare e in doppio) e dovrà ritrovare la condizione migliore in vista dei prossimi impegni. Tra una polemica e l’altra con Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)