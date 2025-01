Internet da rete fissa: per la FWA è attesa una crescita record in futuro

Uno dei principali trend del mondo delle telecomunicazioni è rappresentato dalla crescita costante delle connessioni wireless per la rete fissa. Con la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è possibile, infatti, portare la banda ultra-larga anche in quelle aree dove la fibra non può arrivare, in particolare per via della necessità di effettuare investimenti che non porterebbero alcun guadagno agli operatori. La rete FWA, invece, consente di ottenere una copertura estesa con un investimento ridotto.

Il meccanismo è semplice: l’abitazione dell’utente finale si connette al ripetitore dell’operatore tramite un collegamento wireless (utilizzando un’apposita antenna da abbinare al modem router). Il ripetitore sarà poi collegato al resto della rete tramite un’infrastruttura in fibra ottica.

La rete FWA è sempre più diffusa, come confermano le offerte Wifi disponibili su Segugio.it che evidenziano chiaramente la possibilità per gli utenti di attivare una connessione veloce (fino a 1 Gigabit in download attualmente) con costi ridotti. Chi non è raggiunto dalla fibra ottica, oggi può sfruttare una connessione in banda ultra-larga proprio ricorrendo alle potenzialità della FWA.

FWA: un settore in forte crescita

Un recente report di Dell’Oro Group evidenzia le prospettive di crescita della tecnologia FWA. Secondo questo report, le aziende del settore delle telecomunicazioni credono molto nelle potenzialità di questa tecnologia tanto che la spesa per router e gateway FWA passerà da 4 miliardi di dollari nel 2027 a 40 miliardi di dollari nel 2030.

Il trend evidenzia, quindi, una crescita degli investimenti su scala globale. La connettività FWA, grazie anche all’integrazione con il 5G, può rappresentare una risorsa importantissima in molte aree geografiche per garantire un accesso a Internet senza fili e con prestazioni elevate, paragonabili sia per velocità che per latenza a una connessione via cavo in fibra ottica.

La possibilità di estendere la copertura della FWA con una spesa inferiore rispetto a quella richiesta per il cablaggio in fibra ottica di una vasta area (soprattutto nelle aree a fallimento di mercato) rappresenta uno dei principali motivi per cui l’industria delle telecomunicazioni si prepara a investire nella FWA.

Lo stato della FWA in Italia

Come evidenziato dal recente Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM (N4./2024), la rete FWA rappresenta oggi l’11,4% degli accessi da rete fissa in Italia, per un totale di 2,3 milioni di linee, con una crescita lenta ma costante nel corso degli ultimi anni (nel settembre del 2020 la quota di mercato della FWA era del 7,7%). Nelle aree dove la fibra ottica non può arrivare, la FWA rappresenta oggi la tecnologia di riferimento.

Il calo costante registrato dalle linee che sfruttano la rete in rame (ADSL e FTTC) è un’ulteriore conferma di come la rete wireless rappresenta l’unica vera alternativa alla fibra ottica, anche in Italia dove ci sono moltissime aree rurali e a fallimento di mercato che, molto probabilmente, non registreranno mai un cablaggio della rete FTTH.

Sul mercato italiano sono già disponibili offerte FWA che garantiscono una connessione con velocità massima di 1 Gigabit in download (50 volte più veloce del massimo raggiungibile con una rete ADSL). Tutte i principali operatori del settore delle telecomunicazioni credono nella rete FWA. Tra i primi 7 operatori di rete fissa (per numero totale di linee) sono già 5 quelli che hanno integrato nella propria offerta commerciale almeno un’offerta FWA.