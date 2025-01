Il Distretto Agrumi di Sicilia celebra il legame storico tra la filiera agrumicola siciliana e Fanta: progetti e collaborazioni per la sostenibilità e il territorio

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia celebra il legame storico tra la filiera agrumicola siciliana e Fanta, uno dei marchi più iconici al mondo, in occasione dei suoi 70 anni. Durante l’evento dell’Economia del Corriere della Sera tenutosi a Palazzo dei Normanni e trasmesso in streaming, Federica Argentati, presidente del Distretto produttivo Agrumi di Sicilia, ha sottolineato come questa collaborazione con Coca-Cola abbia rappresentato un esempio virtuoso di innovazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.



“Celebrare i 70 anni di Fanta – afferma Argentati – significa celebrare una storia di valore condiviso tra uno dei marchi più iconici al mondo e la Sicilia, cuore della filiera agrumicola italiana. Il nostro lavoro con Coca-Cola ha sempre puntato a creare un modello di innovazione, capace di tutelare le nostre eccellenze. Nell’ambito di questa collaborazione, sono nate anche Fanta Arancia Rossa di Sicilia IGP e Fanta Limone di Siracusa IGP, che esaltano il legame tra la qualità del nostro territorio e il gusto unico di un prodotto amato in tutto il mondo”.

Nel corso del suo intervento, la presidente del Distretto ha ripercorso i numerosi progetti sviluppati negli ultimi dieci anni con il supporto di Coca-Cola e in sinergia con le imprese locali. Tra questi spiccano le attività di gestione responsabile dell’acqua, come il programma A.C.Q.U.A., che ha permesso di mappare oltre 100 aziende agrumicole, e le iniziative legate alla sostenibilità, come il progetto C.L.I.M.A. dedicato all’economia circolare; piuttosto che i progetti Social Farming che hanno coinvolto centinaia di persone tra imprese e tecnici su svariati argomenti. Importante anche il ruolo del Distretto nella prevenzione delle emergenze fitosanitarie, come le attività di coordinamento del 2023 sull’Huanglongbing (HLB), che ha riunito istituzioni nazionali e regionali, produttori e comunità scientifica per affrontare una minaccia globale all’agrumicoltura.



“La principale innovazione del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – continua Argentati – è di tipo organizzativo, un aspetto cruciale per affrontare le complessità di una filiera che richiede rinnovamento e modernizzazione. Questo impegno si fonda su un dialogo costante con le istituzioni e sulla promozione di pratiche trasparenti e collaborative. In Sicilia si dice che ‘la miglior parola è quella che non si dice’, ma questa mentalità può generare fraintendimenti e confusione. È necessario rifuggire da queste logiche, promuovendo invece trasparenza, rispetto e sinergie autentiche”. Argentati ha anche evidenziato come la collaborazione con Coca-Cola sia stata un’esperienza arricchente: “Abbiamo riscoperto valori fondamentali come l’etica professionale e il rispetto per le persone e le loro idee. Questo approccio chiaro e leale è stato un esempio per il Distretto e auspichiamo lo sia per tutta la filiera”.

Guardando al futuro, Argentati ribadisce il ruolo strategico del Distretto come motore di innovazione e sviluppo. “Il Distretto non è solo un aggregatore di progetti, ma uno strumento per tutelare il patrimonio del nostro territorio, rafforzare la competitività del settore e creare valore per i produttori locali. Continueremo a lavorare con partner come Coca-Cola per affrontare le sfide future, trasformandole in opportunità di crescita sostenibile”.

Concludendo, la Presidente Argentati ha voluto rivolgere un messaggio speciale: “Desidero porgere i miei più sentiti auguri a Fanta per questo importante traguardo, che celebra la storia e il successo di un marchio iconico a livello globale nato in Italia”.

L’evento, tenutosi in Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni e apertosi con il video saluto del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha visto la presenza di rappresentanti della filiera agrumicola siciliana e figure istituzionali, tra cui Cristina Camilli, direttore Relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità Coca-Cola Italia, Luca Busi, amministratore delegato Sibeg, Lorenzo Ruisi in rappresentanza dell’assessore alle Attività produttive Edi Tamajo e Marco Mascellino in rappresentanza dell’assessore dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Salvatore Barbagallo.