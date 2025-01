Caltanissetta. Il 25 gennaio banchetto del PD presso il mercato comunale di via Ferdinando I sulla sanità pubblica e locale

CALTANISSETTA. Il Partito democratico di Caltanissetta sabato 25 gennaio organizzerà un banchetto presso il mercato comunale di via Ferdinando I. L’iniziativa – si legge in una nota – ha lo scopo di illustrare le nostre proposte sulla sanità pubblica ed ascoltare i cittadini sulle criticità legate al funzionamento delle strutture ospedaliere di Caltanissetta.

Milioni di persone sono costrette a rinunciare alle cure mediche, le liste d’attesa sono infinite, il personale medico e infermieristico è in fuga o costretto a lavorare a condizioni insostenibili, la medicina di prossimità è fortemente indebolita.

Di fronte a questa situazione – prosegue la nota a firma di Carlo Vagginelli e Giancarlo La Rocca del PD – le nostre proposte prevedono di portare la spesa sanitaria al 7.5% del Pil riallineandola ai paesi europei, di aumentare le risorse per il personale sanitario e per ridurre le liste d’attesa, di rimuovere il tetto alle assunzioni e di potenziare la medicina territoriale con Case e Ospedali di Comunità.

A livello locale riteniamo che sia necessario affrontare con urgenza i problemi che riguardano strettamente l’Ospedale S. Elia: la carenza di personale, l’assenza o dall’accorpamento di reparti strategici, fondamentali per un DEA di II livello, la necessità di aumentare i posti letto e di investire sulla medicina territoriale non ospedaliera.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo affrontato questi temi in un Consiglio comunale monotematico dedicato alla sanità e durante un sopralluogo al Pronto soccorso dell’Ospedale S. Elia, evidenziando la necessità di una svolta nella gestione del Servizio sanitario, a tutti i livelli. Di fronte alla chiusura della destra di governo, riteniamo necessario confrontarci direttamente con i cittadini per raccogliere le loro esigenze e proposte. L’invito, pertanto, è per sabato mattina presso il Gazebo, all’ingresso del mercato comunale di via Ferdinando I.