Caltanissetta. Distribuzione idrica, ecco il calendario aggiornato

Ecco i nuovi turni di distribuzione idrica diffusi da Caltaqua:

14/01/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib, trabonella

15/01/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate

16/01/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro storico

17/01/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib, trabonella

18/01/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate

19/01/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro storico

20/01/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib, trabonella

21/01/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate