Caltanissetta, allerta meteo rossa: 17 gennaio scuole chiuse e sospese le manifestazioni svolte all’aperto

Un’ordinanza del Sindaco chiude le scuole e sospende le manifestazioni svolte all’aperto con decorrenza immediata



Con l’Ordinanza del Sindaco n.2 del 16.01.2025 il Centro Operativo Comunale di Caltanissetta dichiara attivo nel territorio comunale di Caltanissetta il livello di allerta ROSSO a cui corrisponde la fase operativa di ALLARME.

L’ordinanza prevede per la giornata del 17.01.2025:

· la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido e gli istituti d’istruzione superiore, ivi compresi il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” e il Consorzio Universitario;

· La chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatti salvi i servizi urgenti e non procrastinabili;

· La chiusura al pubblico delle ville e dei giardini e dei parchi giochi pubblici o comunque aperti al pubblico, comunali e non;

· La chiusura al pubblico delle riserve naturali Monte Capodarso e Lago Sfondato e del Parco “A. Dubini”;

· L’annullamento di ogni manifestazione civile, religiosa e militare svolta all’aperto.

Il personale comunale di ogni ordine e grado si recherà normalmente presso il proprio posto di lavoro, anche al fine di assicurare i necessari servizi urgenti non prorogabili, ordinari e/o straordinari.

Tale ordinanza è stata emanata dopo l’Avviso Regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 25016 del 16/1/2025 che prevede per domani 17 gennaio 2025 precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale forte sulla Sicilia ed altresì per il verificarsi di venti forti orientali, tendenti rapidamente a burrasca.

Si raccomanda alla cittadinanza di:

limitare i propri spostamenti allo stretto indispensabile e ad adottare comunque ogni possibile cautela, prestando attenzione alle condizioni meteo del momento ed a consultare sempre le previsioni meteo, anche per le località di destinazione, anche da siti istituzionali quali ad esempio:

– Dipartimento Protezione Civile nazionale – protezionecivile.gov.it/

– Dipartimento Regionale Protezione Civile – www.protezionecivilesicilia.it/it/

– Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano – www.sias.regione.sicilia.it

– Servizio Meteorologico Aeronautica Militare – www.meteoam.it

di evitare, per quanto possibile, la circolazione in strade isolate e/o secondarie o comunque con scarsa circolazione di autoveicoli, avendo comunque cura di comunicare sempre i propri spostamenti a familiari e conoscenti;

di evitare attività ludiche, escursionistiche etc. in ambienti rurali non facilmente accessibili e non controllati, ed attività agro-silvo-pastorali specialmente in prossimità dei corsi d’acqua anche minori (torrenti, impluvi etc.);

prestare la massima attenzione nella circolazione stradale, specialmente lungo le strade rurali, ed in corrispondenza degli attraversamenti stradali sui corsi d’acqua;

non sostare sotto gli alberi o in vicinanza di strutture metalliche e non, specialmente se a sviluppo verticale, quali ad esempio: i pali ed i tralicci di antenne e delle reti elettriche e telefoniche, le tettoie, i cancelli e le inferriate etc., in quanto possono essere facilmente colpiti da fulmini; e comunque sono soggette ad essere facilmente danneggiati dal vento a velocità elevata o dalle precipitazione intense.

di non intraprendere viaggi se non per effettiva necessità, e in caso di neve, osservare l’obbligo di circolazione con le catene o gomme invernali omologate, come previsto dal Codice della Strada;