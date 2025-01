Approvato il finanziamento per gli interventi infrastrutturali nel settore idrico per la Piana di Gela, Scuvera(FdI): “Frutto di un’intensa attività istituzionale in sinergia con l’amministrazione regionale”

Il deputato regionale Salvatore Scuvera interviene in merito al decreto per gli interventi infrastrutturali nel settore idrico per il territorio della piana di Gela.

Pubblicato il decreto per gli interventi infrastrutturali nel settore idrico per il territorio della piana di Gela, frutto di un’intensa attività istituzionale condotta negli ultimi mesi in sinergia con l’amministrazione regionale.

A seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati insieme all’Assessore Barbagallo nelle aree interessate, e dopo aver raccolto le istanze degli operatori del settore agricolo e zootecnico, abbiamo ottenuto lo stanziamento di risorse per quattro interventi strategici:

Euro 780.000 per la Traversa sul torrente Maroglio (Diga Cimia)

Euro 995.000 per la Traversa Rizzuto (invaso Comunelli)

Euro 150.000 per l’interconnessione Diga Disueri-Diga Cimia, che partiranno a breve dopo oltre un anno e mezzo di inattività, ripristinando una funzionalità fondamentale per il sistema idrico locale.

Euro 750.000 per la Traversa sul torrente Dirillo (lago Biviere di Gela)

L’importo complessivo di 2.675.000 euro rappresenta un investimento strategico fortemente voluto per dare una risposta concreta alle problematiche idriche del territorio, garantendo un supporto tangibile al comparto agricolo e zootecnico della nostra area.

“L’impegno costante nelle sedi istituzionali ha portato a questo importante risultato per il territorio gelese. La progettualità che abbiamo promosso si traduce oggi in azioni concrete per il futuro del nostro settore primario”, ho dichiarato a margine dell’approvazione del finanziamento.

Desidero esprimere il mio apprezzamento all’Assessore Barbagallo e il consorzio di bonifica, con il suo commissario ing. Giarraputo e i dirigenti locali, per aver condiviso la visione strategica proposta. Continueremo a lavorare con determinazione per promuovere ulteriori iniziative volte allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.