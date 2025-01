All’Istituto “Di Rocco” gran successo per il convegno “Il fascino di Caltanissetta attraverso i suoi prodotti”

CALTANISSETTA. “Il fascino di Caltanissetta attraverso i suoi prodotti”: è il titolo del convegno organizzato presso l’aula magna dell’IISS “Di Rocco”. Un evento di spessore con una platea qualificata che ha centrato l’attenzione su prelibatezze, ricchezze e tradizioni non solo del capoluogo nisseno, ma anche del suo comprensorio.

Presenti, oltre al dirigente scolastico dell’IISS “Di Rocco” Laura Zurli, anche il sindaco Walter Tesauro, gli assessori Pier Paolo Olivo e Guido Del Popolo, e poi ancora il provveditore agli studi di Caltanissetta ed Enna, il dott. Livigni, il dirigente scolastico e delegato Re.Na.IA – Rete nazionale istituti alberghieri per la Sicilia Vito Pecoraro e il direttore di Coldiretti di Caltanissetta, dott. Massimo Primavera.

La dirigente scolastica Laura Zurli, nel fare gli onori di casa, ha introdotto il tema del convegno puntando l’attenzione sul fatto che insieme si può fare veramente tanto: <Ben vengano queste iniziative che valorizzano il binomio tra territorio e tradizione attraverso la scuola facendo rete con le realtà associative locali>. A fargli eco, il sindaco Walter Tesauro che ha parlato di <Centralità geografica e storico culturale di Caltanissetta come risorsa attraverso la quale promuovere un turismo itinerante di qualità>.

Gli assessori Del Popolo e Olivo hanno invece insistito sull’esigenza di <Promuovere eventi che consentano di dare un’identità alla storia e ai prodotti del territorio andando a formare una filiera nissena>. Apprezzato l’intervento della prof. Angela Rita Scarciotta che ha parlato dei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali) sottolineando come il centro Sicilia in generale e il Nisseno in particolare, siano altrettanti scrigni di tesori in termini di prodotti tipici e tradizioni.

Interessante l’intervento della dott.ssa Grazia Giammusso che ha parlato del torrone nisseno considerato ormai, grazie all’incessante opera promozionale del maestro torronaio Davide Scancarello, un autentico fiore all’occhiello della tradizione dolciaria nissena assieme a cannolo e rollò. Applauditissimi gli interventi sui prodotti tipici da parte del maestro pasticcere Lillo De Fraia e del maestro chef Ottavio Miraglia: il primo ha parlato del cannolo siciliano, il secondo della “cuddrireddra” di Delia, della “frascatula” e della lenticchia di Villalba.

L’assessore comunale alle tradizioni di San Cataldo, Michele Falzone, ha invece illustrato le peculiarità della “nciambella” sancataldese. Molto apprezzato l’intervento del dott. Massimo Primavera di Coldiretti che ha lanciato un messaggio forte ai giovani affinché diventino il futuro non solo per il territorio ma anche per perpetuarne la sua bellezza e le sue tradizioni.

Poi il gran finale con la degustazione presso la vicina sala cucina di tutta una serie di piatti tipici, dolci e prelibatezze nissene in un crescendo di sapori che hanno degnamente concluso un convegno all’insegna di Caltanissetta e del fascino senza tempo dei suoi prodotti.