Al CES 2025 Bosch e eBike Systems insieme per una maggiore protezione digitale

(Adnkronos) – Chiunque decida di acquistare una eBike desidera proteggerla dai furti nel miglior modo possibile e, proprio per assicurare una maggior sicurezza, Bosch eBike Systems ha deciso di estendere una nuova protezione digitale alle batterie. Al CES 2025 di Las Vegas, infatti, Bosch presenta “Battery Lock”: una funzione unica che blocca la batteria dell’eBike rendendola così inutilizzabile in caso di furto.

Gregor Dasbach, Responsabile del Digital Business di Bosch eBike Systems ha dichiarato: "La batteria è uno dei componenti più preziosi di una eBike. Con Battery Lock, si potrà usufruire di una nuova funzione di sicurezza intelligente che aiuterà i possessori di eBike a proteggerla al meglio e a parcheggiarla con maggiore tranquillità. Ampliando la nostra gamma di protezione digitale da furto, facciamo un ulteriore passo avanti verso la nostra vision, ovvero garantire che in futuro nessuna eBike con sistema Bosch venga rubata."



La gestione del “Battery Lock” viene gestito da un'App ed è compatibile con tutte le batterie. Con la funzione "

eBike Lock

" il telefono e i display Kiox 300 e Kiox 500 fungono da chiavi digitali per attivare il supporto del motore alla pedalata. Il sistema "eBike Alarm" inoltre informa gli utenti sulla posizione della loro eBike e fa suonare l'allarme in caso di movimenti sospetti, gli utenti ricevono quindi una notifica push sul proprio telefono con la possibilità di monitorare il tracking della posizione della propria bici rubata. L'App al suo interno possiede anche il "

pass eBike

", una sorta di "libretto di circolazione" digitale che mostra a tutti gli eBiker tutte le informazioni importanti riguardanti la propria eBike.

