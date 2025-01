A Villalba 2 progetti Servizio Civile Universale

VILLALBA -Sono due i progetti di Servizio Civile Universale che saranno attivati a partire da settembre 2025 presso il Comune di Villalba e che riguardano il programma “Il benessere attraverso l’accoglienza e l’inclusione”. Due progetti “Che fantastica storia è la vita!” e “Il cerchio della vita”, avranno una durata di 12 mesi e si svolgeranno su 5 giorni alla settimana per 25 ore settimanali di servizio complessive. Come previsto dal bando agli operatori volontari selezionati sarà corrisposto un assegno mensile di € 507,30. Possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni d’età, la domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) al seguente indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Va sottolineato che il progetto “Che fantastica storia è la vita!” è rivolto al settore di assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio che mira a migliorare la qualità della vita dei soggetti anziani mediante la realizzazione di attività volte a supportarli durante lo svolgimento di piccole azioni quotidiane (benessere) e ad arricchire i loro rapporti sociali (inclusione). I posti disponibili sono 6 (di cui n.1 riservato ai candidati con minori opportunità che siano in possesso di certificazione ISEE di valore inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro). Ed ancora il progetto “Il cerchio della vita” è rivolto al settore di educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport con attività di animazione culturale verso minori e attività di tutoraggio scolastico. L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare le condizioni di vita generale del minore destinatario del progetto ponendolo al centro di “un circolo virtuoso” che favorisca il suo benessere e la sua inclusione attraverso la realizzazione di attività che migliorino la sua socializzazione e il suo bagaglio formativo e culturale. I posti disponibili sono due. “Il Servizio Civile Universale rappresenta per i giovani un’occasione importante di formazione, di crescita personale e professionale” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Calogero Diliberti “Si tratta di un’esperienza di cittadinanza al servizio del prossimo e del bene comune. In particolare i due progetti che saranno attivati a Villalba permetteranno di fornire un aiuto fondamentale alle persone che vivono in condizioni di disagio o che hanno minori opportunità”.