Xi Jinping impone rafforzamento del sistema informativo dell’esercito cinese

(Adnkronos) – Il Presidente cinese Xi Jinping ha recentemente ribadito l'urgenza di sviluppare una forza di supporto informativo robusta e modernizzata per le forze armate cinesi. Durante un'ispezione il 4 dicembre 2024 presso le forze di supporto dell'informazione dell'Esercito di Liberazione del Popolo Cinese (PLA), ha evidenziato la necessità di realizzare uno sviluppo avanzato nel sistema informativo di rete militare del paese. Xi, che ricopre anche i ruoli di segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (CPC) e presidente della Commissione Militare Centrale (CMC), ha enfatizzato il ruolo crescente che il sistema di informazioni di rete gioca nella guerra moderna. Durante l'evento, ha dichiarato che migliorare questo sistema è di vitale importanza per la sicurezza nazionale e l'efficacia combattiva della Cina. Il presidente cinese ha sollecitato un'accelerazione negli sforzi per rafforzare le capacità del sistema di informazioni di rete, chiedendo un miglioramento significativo nella capacità delle forze di supporto informativo di servire e sostenere la prontezza e le capacità combattive militari. Xi ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni di rete e ha invocato innovazioni nei modi di comando e trasformazione dei metodi di combattimento. Riaffermando il principio fondamentale della leadership assoluta del Partito sulle forze armate, Xi ha richiesto uno sforzo concertato per migliorare la condotta, rafforzare la disciplina e combattere la corruzione all'interno delle forze armate. Ha sottolineato che le forze devono essere completamente leali, pure e affidabili. Il leader cinese ha anche chiesto al comitato del Partito delle forze di supporto informativo di assumersi la responsabilità nello sviluppo della forza, puntando alla formazione di un team di professionisti altamente competenti. Xi ha invocato sforzi coordinati da parte della CMC e di altre autorità e unità rilevanti per promuovere lo sviluppo delle forze di supporto informativo. Crediti immagine XInhua/Li Gang —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)