Villalba. L’amministrazione comunale promuove la pratica del compostaggio domestico

VILLALBA. L’Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare i cittadini a rispettare l’ambiente, promuove la pratica del compostaggio domestico per ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili e diminuire il conferimento in discarica, favorendo il riuso.

L’utente per poter aderire al compostaggio domestico, deve disporre sul territorio comunale di un idoneo spazio che offra la possibilità di praticare il compostaggio, come un giardino, un orto, uno spazio in genere. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal regolamento comunale si applicherà una riduzione del 15% sulla tassa dei rifiuti, giusto articolo 18 del regolamento approvato dal Comune.

Al fine di ottenere le agevolazioni, le utenze domestiche, dovranno aderire alla pratica del compostaggio, utilizzando la modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi. La modulistica va consegnata entro il 20 gennaio 2025.