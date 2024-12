Promozione. Trasferta delicata per il Serradifalco; la capolista Niscemi e la Vigor Gela cercano vittorie e conferme

Nel campionato di Promozione girone C il Serradifalco fuori casa affronta il Riposto. Si tratta per i falchetti di un match fondamentale in chiave salvezza. I catanesi sono penultimi con 8 punti mentre il Serradifalco di punti ne ha 12. Un eventuale successo della squadra di Carmelo Giordano la porterebbe a quota 15 in una più tranquilla posizione di classifica.

Tuttavia, c’è da fare i conti con un Riposto che intende abbandonare la zona retrocessione ed agganciare i falchetti a -1. Dunque, match tutto da vivere al Luigi Averna di Riposto (ore 15).

Nel girone D, la capolista Niscemi affronta in casa la Pro Ragusa che dista 10 punti dalla capolista (33 punti contro i 23 degli iblei). La prima della classe, dopo essere inciampata sull’Acicatena, ha ripreso a vincere, ma è chiaro che si tratta di un test importante per saggiare le ambizioni di una squadra che fin qui ha dominato il girone. Nelle ultime ore ha anche preso l’attaccante De Leonardis dalla Vigor Gela e appare decisa a dare un altro scossone alla classifica.

Infine, turno sulla carta facile per la Vigor Gela che affronta in casa l’Aci e Galatea in un confronto nel quale i padroni di casa gelesi sono chiamati a vincere contro l’ultima in classifica per legittimare le proprie prospettive in chiave play off. Le due gare del girone D prenderanno il via entrambe alle 14,30.