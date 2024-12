Per Enna – Nissa divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Caltanissetta

La Nissa, tramite comunicato ufficiale, ha reso noto che, su disposizione del Prefetto di Enna, e’ stata applicata la misura del divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Caltanissetta, in occasione della gara valida per il campionato di Serie D girone I, tra Enna e Nissa.

Dunque, la gara in programma domenica prossima allo stadio “Generale Gaeta” sarà a porte aperte solo per i tifosi dell’Enna, mentre quelli nisseni non potranno entrare allo stadio. (Foto Claudio Vicari).