Mussomeli, Via Palermo chiusa da quattro giorni.Le ditte commerciali protestano. Nel pomeriggio il ripristino

MUSSOMELI – Sono arrabbiati, anzi arrabbiatissimi i titolari di attività commerciali di Via Palermo e Via Scalea che, a causa della chiusura al transito del tratto di strada che va dal quadrivio Via Palermo alla Piazza Umberto, si vedono ridimenzionate le loro vendite e i loro servizi, proprio nell’atteso periodo natalizio. Il sindaco Catania aveva preavvisato, sabato scorso, la firma dell’ordinanza sindacale di chiusura della via Palermo per due giornate (Lunedì e martedì scorso), necessaria per consentire l’intervento di sostituzione della serpentina alla base dei dissuasori danneggiata a causa di un incidente automobilistico. Contestualmente si è proceduto alla sistemazione di stuccatura del basolato carrabile presente nello stesso tratto. Va detto che la conclusione dei lavori, però, si è protratta di altre due giornate,registrando ancora rallentamento nella loro attività commerciale e proprio per questo hanno fatto sentire la loro voce in difesa del loro lavoro, minato da questi pur necessari interventi comunali. Intanto, nella mattinata di ieri, su un post del sindaco è stato comunicato che “I lavori di sistemazione, manutenzione e stuccatura sono stati completati, pertanto, oggi pomeriggio (giovedì 19 dicembre) alle ore 16 il transito veicolare di Via Palermo – direzione Piazza Umberto verrà ripreso regolarmente”.