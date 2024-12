Mussomeli, finanziamento di 170.000 euro per pulizia e decoro centri storici

MUSSOMELI – Altro finanziamento per il Comune di Mussomeli che ha avuto finanziato il progetto esecutivo denominato “Acquisto di attrezzature per la manutenzione, la pulizia e il decoro dei centri storici” , per un importo complessivo di circa 170.000 euro. “Questo importante intervento – ha commentato il sindaco Catania – mira a migliorare il decoro e la fruibilità dei centri storici del nostro comune, attraverso l’acquisto di attrezzature moderne e adeguate per garantire una manutenzione più efficiente e una pulizia quotidiana dei luoghi più visitati. Le nuove attrezzature permetteranno di incrementare la qualità del servizio, favorendo anche un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente”. Il finanziamento ottenuto si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e riqualificazione dei centri storici, con l’obiettivo di preservare il patrimonio culturale e di migliorare la vivibilità della comunità. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono grande soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un passo fondamentale nel processo di valorizzazione del territorio, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Il Comune di Mussomeli continuerà a lavorare con impegno per migliorare i servizi offerti ai cittadini e per rendere la città sempre più accogliente e funzionale.