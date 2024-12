Milena. Il 21 dicembre dalle ore 17 seconda edizione della Fiera Agroalimentare in via Nazionale

MILENA. La seconda edizione della Fiera Agroalimentare si svolgerà sabato 21 dicembre, dalle ore 17, in via Nazionale. Un evento parecchio atteso nel paese delle “Robbe”. L’apertura della casa di Babbo Natale (che resterà aperta fino al 26 dicembre) aprirà ufficialmente l’evento assieme all’apertura degli stand dedicati ad olio, vino e formaggi, ma anche a dolci, pizze, panini e sushi, oltre che a torrone, miele, panelle e molto altro. Insomma, un’offerta enograstronomica di valore assoluto con un assortimento di prodotti invidiabile.

La presenza degli zampognari assieme agli artisti di strada allieterà l’atmosfera della Fiera che proporrà anche Babbo Natale sui trampoli e lo spettacolo di magia comica con il Mago Nelson e Johnny il Pappagallo (personaggio televisivo con partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica, Canale 5, Italia 1).

In programma anche uno spettacolo di magia comica con il mago mr Karciofen (personaggio televisivo con partecipazioni a Italia’s Got Talent, I Cesaroni 3, Canale 5, Italia 1). Prevista anche la presenza della Grande Giostra di Babbo Natale, un gonfiabile spettacolare per i ragazzi, ma anche della piccola Giostra di Babbo Natale, un gonfiabile per i bambini dai 3 ai 5 anni. Immancabile anche la presenza di tanto zucchero filato nel contesto di un evento che vedrà la partecipazione della Asd Dynamic Center di Domenico Caldiero e Tania Dance. Per informazioni è possibile chiamare al 338 4901547.