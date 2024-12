IPSIA Galileo Galilei Caltanissetta. Progetto “Orientamenti”, gli alunni incontrano l’assistente sociale Valentina Miraglia: confronto e condivisione

Gli alunni dell’IPSIA Galileo Galilei delle classi dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale hanno incontrato, questa mattina 9 dicembre l’Assistente Sociale Valentina Miraglia, ex alunna dell’indirizzo, presso i locali della sede distaccata di via Cairoli.

L’Assistente Sociale Miraglia Valentina, in forza alla Croce Rossa di Caltanissetta, ha illustrato il suo percorso di studi e le esperienze lavorative svolte condividendo con gli alunni aspettative, percorsi post diploma, progetti futuri, prospettive di lavoro che l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è in grado di offrire.

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di confronto e ispirazione per gli studenti, che hanno potuto ascoltare dalla voce di un’ex alunna come l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale possa aprire le porte a percorsi di studio e carriera ricchi di soddisfazioni.

L’evento, inserito nel progetto “Orientamenti”, ha sottolineato l’importanza di come questi momenti di dialogo possono aiutare gli alunni a definire il proprio futuro professionale. L’appuntamento del 12 dicembre con l’Open Day rappresenterà un’ulteriore opportunità per approfondire le potenzialità dell’IPSIA Galileo Galilei e per scoprire da vicino l’offerta formativa e le esperienze pratiche che la scuola offre.