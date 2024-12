Caltanissetta. MyEAP, allievi realizzano a “figuredda” in memoria dei simboli del Natale nisseno

Alla riscoperta delle tradizioni legate alla festività del Natale nisseno per non perderne la memoria. È stato un lavoro di recupero di simboli quello che ha visto protagonisti, anche questa volta, gli allievi del corso di Collaboratore di cucina del programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”.

Su iniziativa di Rosaria Fasciana, vicepresidente del consiglio di amministrazione MyEAP, i partecipanti hanno addobbato un’icona della sacra famiglia con foglie di alloro, rami di ulivo, frutti della terra, pane e luci, dando vita alla cosiddetta figuredda.

“Quando ho avanzato questa proposta – ha dichiarato Fasciana – molti di loro non sapevano di cosa stessi parlando. Così, incuriositi, hanno chiesto ai loro nonni e si sono subito prodigati per raccogliere tutto ciò che serviva: i mandarini, l’alloro, simbolo di pace e l’ulivo, simbolo di amore e speranza. Comporre a figuredda è stato per tutti un momento di grande festa e gioia”.









“Il nostro punto di forza – ha aggiunto Oriana Roberta Bellini, coordinatrice insieme a Francesco La Licata e Graziella Migliore dell’agenzia MyEAP – è avere un ristorante didattico, unico in città, che ci permette di dare agli allievi l’opportunità non solo di formarsi e istruirsi, ma anche di vivere l’esperienza reale e concreta del mondo del lavoro, incrementando così le loro capacità professionali, personali e relazionali. Il nostro obiettivo è quello di superare il divario fra le politiche della formazione e quelle attive del lavoro, personalizzando gli interventi e i percorsi formativi sulla base delle reali esigenze del mercato del lavoro nel territorio nisseno”.

Presente alla realizzazione dell’icona sacra anche l’assessore alla comunicazione Pierpaolo Olivo con delega all’identità nissena, che ha apprezzato vivamente il recupero di queste tradizioni e che ha affermato: “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento ai ragazzi, che hanno partecipato con entusiasmo e creatività a questa bella iniziativa, e all’agenzia MyEAP per l’encomiabile lavoro svolto, orientato sempre alla valorizzazione delle nostre tradizioni e della nostra memoria culturale. La conoscenza delle nostre radici è la base per costruire un futuro solido e consapevole, e progetti come questo ci aiutano a riscoprire e consolidare l’Identità Nissena, un patrimonio prezioso che appartiene a tutta la comunità e che dobbiamo continuare a tramandare con orgoglio”.

A realizzare l’icona, guidati dal docente Stefano Mingoia, sono stati gli allievi Anna Maria Conti, Antonio Maria Vittorio Cassaro, Marcella Giordano, Maria Chiara Michela Naro, Salvatore Farid Freddo, Verusca Lipani, Emanuela Carmela Rizzo, Massimiliano Michele Rizzo, Jessica Orlando, Ilaria Sanfilippo, Lucia Francesca Trentuno, Liboria Paterna e Sharon Pilato.

A figuredda è stata esposta all’esterno dei locali del ristorante didattico per essere mostrata e condivisa con i cittadini, nella speranza di ravvivare anche in loro la memoria dei simboli del Natale nisseno.