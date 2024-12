Caltanissetta. Gli auguri di Natale del sindaco Tesauro e della Giunta Comunale: “Costruiremo insieme una comunità ancora più forte, solidale e inclusiva”

Il Natale 2024 è ormai arrivato. Il nuovo anno sta per arrivare lasciandosi dietro giorni intensi, felici, ma anche tristi. Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e la Giunta Comunale augurano alla città un Natale ricco di calore familiare e di momenti di gioia, ma anche prospettive per costruire insieme una comunità ancora più forte, inclusiva e solidale.

“Cari concittadini,

in occasione delle festività natalizie, desidero rivolgervi il mio più sentito augurio di un Natale sereno, ricco di calore familiare e di momenti di gioia. Che questa festa, simbolo di speranza e rinnovamento, possa portare nelle vostre case pace e felicità. Il Natale è un momento per riflettere, ma anche per guardare al futuro con ottimismo. Un anno sta per concludersi, ma con l’arrivo del nuovo ci sono tante opportunità per costruire insieme una comunità ancora più forte, inclusiva e solidale. Vi ringrazio per l’impegno e il contributo che ognuno di voi offre alla nostra città. Continuando a lavorare insieme, possiamo rendere il prossimo anno ancora più ricco di soddisfazioni e traguardi.

Auguro a voi e alle vostre famiglie un Natale pieno di amore e un Anno Nuovo prospero e felice.

Con affetto e gratitudine

Sindaco e Giunta”