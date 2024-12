Caltanissetta. Domenica 29 dicembre rimodulata circolazione nel centro storico per l’apertura diocesana del Giubileo 2025

Il dirigente della Polizia Municipale Diego Peruga informa che domenica 29 dicembre 2024 sarà rimodulata la circolazione veicolare in centro storico.

Tali modifiche, temporanee e valide dalle ore 17:00 e, comunque, all’occorrenza e fino a cessate esigenze, sono conseguenti alla la nota con la quale il Parroco della Cattedrale di Caltanissetta ha comunicato che occasione dell’apertura diocesana del Giubileo si svolgerà una celebrazione preparatoria, con un momento di preghiera, presieduto dal Vescovo, con tutti i sacerdoti e i fedeli, con raduno dalle ore 17:30.

Sarà pertanto sospesa temporaneamente la circolazione veicolare in via Re D’Italia, con esclusione dei residenti e, alla partenza della processione e fino al passaggio della stessa, in Corso Vittorio Emanuele II, tratto di strada compreso tra la Via Berengario Gaetani e il Corso Umberto I, nonché in Piazza Garibaldi.

Per effetto delle superiori disposizioni, nel periodo di sospensione della circolazione si procederà:

– i veicoli provenienti da Corso Vittorio Emanuele II, giunti all’altezza della Via Berengario Gaetani, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima via;

– i veicoli provenienti da Corso Umberto I, lato Viale Regina Margherita, giunti all’altezza di Via Camillo Genovese, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima via;

– ai residenti di via Re D’Italia sarà consentito l’ingresso e l’uscita esclusivamente dal lato Badia.

E’ fatto obbligo alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia previste dall’art.12 del C.d.S. di osservare e fare osservare il presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.