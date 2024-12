Caltanissetta. Aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento del manto stradale e della pista ciclabile tra via Romita e via Rochester

CALTANISSETTA. Si è conclusa, in maniera spedita, la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla via Romita a via Rochester al fine di chiudere il collegamento ciclabile tra la zona di viale della Regione, contrada Balate e il quartiere S. Luca.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del PNRR M5CI2.1 per un importo di circa 5 milioni di euro, prevede la costruzione di una rete integrata di piste ciclopedonali nonché il ripristino di circa 260.000 mq di pavimentazione stradale.

“E’ un evento importantissimo mai verificatosi sino ad oggi – ha commentato l’Assessore ai lavori pubblici Calogero Adornetto -. Ad oggi le strade cittadine risultano dei colabrodo e con questo intervento circa il 40% delle infrastrutture viarie cittadine sarà ammodernato”.

Un primo intervento che, però, punta a non essere l’unico. L’assessore, in linea con quanto più volte sostenuto dal sindaco Walter Tesauro, ha anticipato che “durante il nostro mandato elettorale punteremo al ripristino del 100% delle infrastrutture viarie, è un obiettivo arduo ma prestando la giusta attenzione e facendo ricorso a finanziamenti esterni, trasferimenti Regionali e risorse Comunali potremo riuscire nell’intento”.

La gara si è espletata nella sede della stazione appaltante del Comune di Caltanissetta, in via Duca degli Abruzzi. La Commissione di gara, presieduta dal dirigente Giuseppe Tomasella, ha esaminato 43 plichi contenenti altrettante offerte economiche. Il criterio di aggiudicazione previsto dal bando è stato quello del metodo di individuazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 36/2023.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede a Ciminna (PA) in Contrada Pistolena snc con un ribasso del 32,699% che ha determinato un’economia di circa 1 milione e 300 mila euro.

Spetterà al responsabile unico del progetto (RUP) Giuseppe Dell’Utri il compito di effettuare la verifica di congruità dell’offerta come previsto dallo stesso D. Lgs. 36/2023 e dopo di ciò si potrà procedere alla consegna dei lavori affinché vengano iniziati prima possibile per rispettare la scadenza dettate dal PNRR.

Al fine razionalizzare i tempi, nell’attesa della consegna dei lavori, il Dirigente Diego Peruga, sta predisponendo un adeguato piano di viabilità al fine di limitare quanto più possibile i disservizi sulle arterie interessate ai lavori.

“Mi preme ringraziare sin da subito i dirigenti della II, III e V Direzione, che con la loro professionalità e abnegazione al lavoro, consentiranno la realizzazione di questo e di molti altri interventi che saranno a vantaggio di tutta la collettività nissena” ha concluso l’assessore Adornetto.