Calcio e Solidarietà. La Nissa Fc promuove iniziativa in aiuto di Gabriele, giovane promessa biancoscudata

CALTANISSETTA. La Nissa in queste ore sta promuovendo in maniera alquanto significativa l’iniziativa per aiutare Gabriele, giovane promessa del settore giovanile della Nissa, per supportarlo in questo momento così difficile. “Aiutiamo Gabriele nella sua battaglia per la vita”: è lo slogan che si sta facendo strada per aiutare il giovane calciatore biancoscudato.

La società Nissa Fc, tramite comunicato ufficiale, ha fatto sapere che è possibile contribuire con una donazione nei salvadanai che si trovano presenti presso:

Nissena “Forneria”, via Filippo Turati

Pizzeria “La Baita*, via Luigi Monaco

“Cammalleri Group”, Corso Vittorio Emanuele

“Big&Small”, via Don Minzoni

Gli amici della scuola calcio di Bompensiere e Montedoro.