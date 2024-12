A Sutera al via il 26 dicembre il Presepe Vivente nello storico quartiere arabo del Rabato: ecco le altre date

SUTERA. S’inaugura il 26 dicembre l’edizione 2025 del presepe vivente di Sutera. Il presepe si svolgerà nelle seguenti date: 26-27-28-29 dicembre 2024; 04-05-06 gennaio 2025. La biglietteria aprirà alle ore 17.00 e chiuderà alle ore 21.00. Costo biglietto:

-Intero 8€ ;

-Ridotto invalidi (con certificazione medica al seguito) 4€;

-Ridotto bambini da 3 a 10 anni 4€;

-Bambini da 0 a 3 anni gratuito;

Per i nati o residenti a Sutera, l’ingresso al Presepe Vivente (senza degustazioni) sarà gratuito. Tuttavia, se desiderano partecipare alle degustazioni, potranno acquistare il ticket ridotto al costo di 4€ Per gruppi organizzati o comitive superiori a 30 persone è previsto uno sconto di 1€ a biglietto

I biglietti per il Presepe Vivente sono già disponibili tramite prenotazione presso il negozio “Tabacchi Carruba Christian” situato in Via Del Popolo n 12. Oppure direttamente in biglietteria il giorno dell’evento

Per info e prenotazioni tramite: “Ufficio turistico” 0934 954300; “Tabacchi Carruba Christian” 0934 954298

+393207799619

+39 3311652617

+39 3880777168

+39 3280222479

Per una questione di trasparenza e tracciabilità, è preferito il pagamento tramite POS o bonifico il n.IBAN: IT52L0895283380000000012956

Resta comunque possibile effettuare il pagamento in contanti, se necessario. I ricavi delle degustazioni andranno direttamente agli esercizi commerciali che forniranno i servizi di degustazione all’interno del Presepe Vivente. Il percorso si snoderà nel bellissimo e storico quartiere arabo del Rabato;

Tra le varie postazioni del Presepe Vivente, alcune saranno dedicate alla degustazione di cibi tipici della nostra zona, come ‘l’ova duri’, ‘u pani cunzatu’, Lu maccú, ‘li ciciri’, ‘lu formaggiu’, la ricotta, e ‘lu vurciddratu’. Inoltre, saranno presenti due postazioni dove si potrà degustare il vino.