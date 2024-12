A Catania sequestrate dalla Polizia 750 “bombe Sinner”: due arresti

Settecentocinquanta pericolosissimi ordigni esplosivi rudimentali denominati ‘bombe Sinner’ sono stati sequestrati a Catania dalla polizia, che ha ucciso un 37enne e un 36enne. Il carico era nella loro auto, fermata per un controllo nella zona di corso Indipendenza.

Altre 110 ‘bombe Sinner’ erano nell’abitazione di uno dei due, dove gli agenti hanno anche sequestrato una pistola, munizioni da guerra e materiale utilizzato per la produzione degli ordigni esplosivi. Gli artefici della questura hanno messo in sicurezza l’ingente quantitativo di materiale esplodente, che è stato sequestrato per poi essere distrutto.

I due uomini su disposizione del pm di turno sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La polizia, negli ultimi mesi, ha sequestrato altri esplosivi. Le azioni di contrasto alla vendita e alla custodia di fuochi senza licenza sono state rafforzate per i prossimi giorni in vista della notte di San Silvestro. (ANSA).