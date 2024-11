TikTok annuncia i vincitori della prima edizione italiana dei TikTok Awards

(Adnkronos) – La prima edizione italiana dei TikTok Awards si è conclusa con grande successo, celebrando la creatività e il talento emergente su una delle piattaforme digitali più dinamiche del momento. L'evento ha visto protagonista la community di TiTok che con la soltre 1.8 milioni di voti ha espresso insindacabilmente il suo giudizio sui 40 candidati in diverse categorie.

Creator dell'anno è stata eletta Eléna Hazinah, che si è distinta per la sua simpatia e il suo stile unico, conquistando fan dentro e fuori dall'app. Il premio come miglior Storyteller è andato invece a Ruben Bondì, noto per le sue innovazioni culinarie dal balcone di casa.

Fashion & Beauty: Fabiola Baglieri.dell'anno

Artista dell'anno: Alfa.

Food creator: Aurora Cavallo, apprezzata per le sue ricette e lievitati.

TV & Film: Daniele Giannazzo.

Education creator: Virginia Benzi, alias Quantum Girl.

Sport creator: Lisa, conosciuta come Lisa Offside.

Voice for change: Riccardo Aldighieri.

Video dell'anno: Raissa Russi e Momo Bayed per le loro promesse d'amore durante il matrimonio. Nella nota ufficiale TikTok esalta la diversità e la ricchezza di temi che la piattaforma riesce ad offrire diventando un vero e proprio incubatore di talenti che superano i confini del digitale. I TikTok Awards ne sono la conferma, come ha fatto notare Salvatore Di Mari – Head of Operations, TikTok Italia e Spagna: "Questa prima edizione dei TikTok Awards è un tributo ai creator che, ogni giorno, utilizzano TikTok come palcoscenico virtuale, intrattenendoci, ispirandoci e facendoci emozionare dentro e fuori dall' app con la loro creatività senza limiti. Abbiamo scelto di affidare ai nostri utenti, cuore pulsante della piattaforma, il privilegio di decretare i creator più rappresentativi dell'anno e siamo felici dell'entusiasmo ricevuto durante le votazioni. Continueremo a celebrare coloro che scelgono TikTok come palcoscenico per la loro creatività, trasformando le loro passioni in talento." —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)