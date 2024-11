Serie D. La Sancataldese sconfitta 3-2 a Ragusa: non bastano i gol di Germano e Paladini

Sconfitta esterna per la Sancataldese che ha perso 3-2 contro il Ragusa, ma i verdeamaranto sono stati sempre in partita contro una squadra di casa che ha disputato una bella prestazione.

Subito in svantaggio per il gol di Bonilla, gli ospiti hanno subito la seconda rete di Crisci, ma il giovanissimo Germano è riuscito a segnare il 2-1 e a riaprire un match non facile. Tuttavia, ad inizio ripresa, ancora Ragusa in gol con Ahmetaj, ma Sancataldese ancora in grado di segnare la seconda rete con Paladini.

Un’altalena del gol che, purtroppo, non ha premiato la Sancataldese ma il Ragusa. “Dobbiamo rimboccarci le mani, il campionato è difficile”, ha ammesso il tecnico della Sancataldese Orazio Pidatella.

Di certo un match che lascia l’amaro in bocca in casa Sancataldese. La squadra sul 2-0 e sul 3-1 ha reagito bene ma non è riuscita a riacciuffare il pari. E ora per la Sancataldese domenica prossima arriva l’Igea Virtus nel contesto di una partita da vincere per rimpolpare una classifica che vede i verdeamaranto a quota 13 in zona play out.