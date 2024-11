Serie D. La Sancataldese non va al di la dello 0-0 con il Castrum Favara

S’è chiusa 0-0 la sfida del Valentino Mazzola tra Sancataldese e Castrum Favara. Un match nel suo complesso poco esaltante. Da una parte una Sancataldese che ha fatto quello che ha potuto, dall’altro un Castrum Favara che s’è reso pericoloso due volte nel primo tempo trovando comunque sempre un ottimo Dolenti a dire di “No”.

Alla fine, un pari nel complesso giusto tra Sancataldese e Castrum Favara ben guidata dall’ex Pietro Infantino. Sancataldese insidiosa poco prima la mezzora con Montaperto, ma Palma ha avuto tra i piedi due occasionissime per passare che sono state disinnescate da un super Gaetano Dolenti.

Nella ripresa favaresi in dieci per l’espulsione di Denine per fallo su Fangwa ma la Sancataldese non ne ha saputo approfittare. In ogni caso, un punto che muove la classifica di una Sancataldese che domenica prossima sarà chiamata a fare i conti con il Ragusa fuori casa in un match anche questo da non perdere. Infine da segnalare le tifoserie di Sancataldese e Favara Castrum che legate da amicizia, rispetto e stima hanno dato vita ad uno spettacolo bellissimo sugli spalti del Valentino Mazzola. (Foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)