Promozione. Serradifalco cerca la prima vittoria casalinga con il Santa Venerina; il Niscemi vuol tornare a ruggire

Nel campionato di Promozione nel girone C si gioca l’anticipo del sabato tra Serradifalco (nella foto) e Santa Venerina (ore 15). Le due squadre sono separate da 3 punti, con i catanesi che ne vantano 3 in più rispetto ai padroni di casa che, fin qui, non hanno mai vinto in casa. Dunque, Serradifalco alla ricerca di una vittoria che possa dare una svolta al proprio campionato.

Domenica 1° dicembre, invece, il Niscemi, capolista del girone D, affronta alle 14,30 fuori casa la Gymnica Scordia in un match importante per capire se la sconfitta con l’Acicatena sia stato un episodio passeggero o il sintomo di un malessere più ampio e rischioso. Nell’altro confronto, infine, la Vigor Gela affronta in trasferta la vice capolista Atletico Megara in un confronto anche qui importante per i gelesi che puntano a riavvicinare le zone alte della classifica e che, proprio per questo, anche a Megara daranno battaglia per conquistare i tre punti.