Promozione. Il Niscemi dei record cerca l’11^ vittoria di fila; trasferta insidiosa per il Serradifalco ad Aragona

Nel campionato di Promozione, nel girone D il Niscemi dei record (nella foto) ospita domenica 24 novembre l’Acicatena al “Pontelongo”. L’obiettivo, manco a dirlo, è di conquistare l’undicesima vittoria di fila in altrettante partite di un campionato che definire da record è poco.

La capolista sta benissimo e di partita in partita si conferma squadra in grado di fare la differenza e di arrivare sino in fondo al campionato. L’avversario di domenica, l’Acicatena, è squadra di centroclassifica. Ovviamente il Niscemi dovrà prestare attenzione all’avversario che ha ben poco da perdere.

Nell’altra sfida domenicale la Vigor Gela affronta, anche lei in casa la Frigintini. Anche qui l’intento della compagine gelese è di riuscire a conquistare una vittoria fondamentale per consentire ai gelesi di mantenersi ad un tiro di schioppo dalle posizioni di testa del girone D.

Infine, nel girone C, trasferta insidiosa per il Serradifalco, quartultimo, che affronta fuori casa gli agrigentini dell’Aragona (ore 15), terzi in classifica, in un confronto delicato nel quale ci vorrà il Serradifalco dei giorni migliori per venire a capo della compagine agrigentina che, quando gioca in casa, appare complesso alquanto pericoloso.