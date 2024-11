Promozione girone D. Il Niscemi ad Aci Bonaccorsi per la 10^ vittoria di fila in campionato; insidia Pro Ragusa per la Vigor Gela

Nel girone D di Promozione si giocano entrambe in anticipo le sfide di campionato che vedono protagoniste le due nissene, Niscemi e Vigor Gela. Entrando più nei particolari, la super capolista Niscemi cerca sabato 16 novembre la decima vittoria in campionato affrontando l’Aci Bonaccorsi Calcio (ore 14,30). La squadra di Comandatore sta guidando la classifica del girone con numeri da record e ad Aci Bonaccorsi cerca l’ennesima vittoria che la proietterebbe ancor più in alto in classifica.

Trasferta non meno insidiosa per la Vigor Gela che affronta la Pro Ragusa attuale terza forza del campionato con 17 punti e squadra che, di fatto, la precede di un punto in classifica. In questo caso per la Vigor Gela diventa importante conquistare un successo che potrebbe consentirle di superare la stessa Pro Ragusa e di attestarsi nelle zone altissime della classifica.