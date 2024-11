OMODA 5 EV conquista le 5 stelle nei Test Euro NCAP e ANCAP

(Adnkronos) –

OMODA 5 EV riceve il prestigioso riconoscimento dall’European New Car Safety Assessment Program (Euro NCAP).

Cinque stelle, un risultato che valorizza la sicurezza della nuova OMODA 5 EV elettrica e che è in linea con quanto ottenuto dalla versione a benzina. Due delle autorità più severe al mondo in tema di sicurezza delle autovetture, Euro NCAP e ANCAP (Australian New Car Assessment Program), confermano la grande attenzione che il costruttore cinese, OMODA & JAECOO, ha riservato al suo SUV compatto.

OMODA 5 EV è il primo veicolo OMODA & JAECO a ricevere le 5 stelle Euro NCAP, ANCAP e ASEAN NCAP nei test sulla sicurezza globale. Il nuovo SUV elettrico è stato sottoposto a ulteriori test rispetto all’analoga versione a benzina, prove che hanno riguardato impatti frontali e laterali obliqui contro pali fissi. Il punteggio ottenuto è stato dell’87% per la protezione di tutti gli occupanti (bambini e adulti) e dell’88% per i sistemi di assistenza alla guida. Performance eccezionali per la OMODA 5 EV anche per quanto concerne i test ANCAP: • 87% nella protezione degli adulti • 88% per la protezione dei bambini • 83% per i sistemi di sicurezza alla guida. La nuova OMODA 5 EV è dotata di una carrozzeria realizzata per il 78% da acciai ad alta resistenza. In diverse aree tra cui frontale e montanti B, l’acciaio utilizzato è ad altissima resistenza. Diversi i rinforzi presenti nelle portiere. Nel crash test frontale, l’abitacolo non si deforma, il montante A e la portiera non presentano alcuna deformazione evidente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)