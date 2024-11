Mauro Bollino non è più un calciatore della Nissa: rescisso il contratto con la società di comune accordo

Novità in uscita in casa Nissa. Mauro Bollino non è più un giocatore biancoscudato. La società del presidente Luca Giovannone ha annunciato di aver rescisso il contratto che lo legava alla Nissa.

La decisione è maturata di comune accordo. La Nissa ha pertanto salutato il giocatore augurandogli le migliori fortune sportive. Nel corso del campionato in corso Mauro Bollino aveva segnato due gol con la maglia biancoscudata, tra cui uno su calcio di rigore nel derby con la Sancataldese pareggiato 3-3 in casa. (foto Claudio Vicari).